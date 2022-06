Isola dei Famosi 2022: Roger Balduino abbandona il reality per l’infortunio alla caviglia (Di venerdì 3 giugno 2022) Roger Balduino ha dovuto abbandonare l'Isola dei Famosi 2022: il modello brasiliano si era infortunato alla caviglia. Roger Balduino ha lasciato l'Isola dei Famosi 2022 per l'infortunio alla caviglia: nonostante la forza di volontà il modello brasiliano non ce l'ha fatta a continuare l'adventure game. Gli spettatori della puntata di lunedì 30 maggio del programma condotto da Ilary Blasi, avevano intuito che Roger, con ogni probabilità, non sarebbe riuscito ad arrivare alla fine del reality, prevista per il 27 giugno. Il modello brasiliano aveva confessato "Non sono uno che molla, ma ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 giugno 2022)ha dovutore l'dei: il modello brasiliano si era infortunatoha lasciato l'deiper l'infortunio: nonostante la forza di volontà il modello brasiliano non ce l'ha fatta a continuare l'adventure game. Gli spettatori della puntata di lunedì 30 maggio del programma condotto da Ilary Blasi, avevano intuito che, con ogni probabilità, non sarebbe riuscito ad arrivarefine del, prevista per il 27 giugno. Il modello brasiliano aveva confessato "Non sono uno che molla, ma ...

