Isola 16, Guendalina Tavassi spiega perché lei, Alessandro Iannoni e Blind non sono presenti in studio (Di venerdì 3 giugno 2022) Nella puntata di lunedì 23 maggio dell’Isola 16 Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni e Blind non hanno accettato il prolungamento, fino al 27 giugno, del survivor reality di Canale 5. Gli ex naufraghi hanno fatto subito ritorno in Italia ed i telespettatori li aspettavano in studio. Di solito i concorrenti eliminati vengono accolti in studio, prima per raccontare le loro emozioni alla conduttrice Ilary Blasi e poi per presenziare alle puntate e magari intervenire e commentare le dinamiche del programma. Tuttavia, fino ad oggi nessuno dei naufraghi che non ha accettato il prolungamento è stato presente nello studio de L’Isola dei Famosi. Guendalina ha spiegato il motivo a Fanpage.it. ... Leggi su isaechia (Di venerdì 3 giugno 2022) Nella puntata di lunedì 23 maggio dell’16non hanno accettato il prolungamento, fino al 27 giugno, del survivor reality di Canale 5. Gli ex naufraghi hanno fatto subito ritorno in Italia ed i telespettatori li aspettavano in. Di solito i concorrenti eliminati vengono accolti in, prima per raccontare le loro emozioni alla conduttrice Ilary Blasi e poi per presenziare alle puntate e magari intervenire e commentare le dinamiche del programma. Tuttavia, fino ad oggi nessuno dei naufraghi che non ha accettato il prolungamento è stato presente nellode L’dei Famosi.hato il motivo a Fanpage.it. ...

Advertising

RealGossipland : Guendalina Tavassi spiega di esser stata silurata dagli autori de L'Isola dei Famosi. DETTAGLI QUI… - LuniVale : RT @francisx150: Nick costruisce un altalena e Guendalina la rompe ?? #isola - zazoomblog : Isola dei Famosi: perché Guendalina Tavassi Alessandro Iannoni Blind e Licia Nunez non sono in studio? Ecco la veri… - infoitcultura : Guendalina spiega perché non è presente nello studio dell’Isola dei Famosi 16 - tuttopuntotv : Guendalina spiega perché non è presente nello studio dell’Isola dei Famosi 16 #isola #IsoladeiFamosi #Tavassi… -