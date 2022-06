Incidente al treno dell’Alta velocità a Roma, deragliato un locomotore di coda: nessun ferito, ritardi a catena (Di venerdì 3 giugno 2022) A bordo 219 passeggeri che sono scesi dai vagoni a piedi e sono stati soccorsi dal 118. nessuno in ospedale. Indagini sulle cause, per le Ferrovie è stato un «inconveniente tecnico». Pesanti ripercussioni sul traffico: ritardi di 90 minuti Leggi su corriere (Di venerdì 3 giugno 2022) A bordo 219 passeggeri che sono scesi dai vagoni a piedi e sono stati soccorsi dal 118.o in ospedale. Indagini sulle cause, per le Ferrovie è stato un «inconveniente tecnico». Pesanti ripercussioni sul traffico:di 90 minuti

