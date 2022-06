Il ministro degli esteri Di Maio a Napoli per un confronto sul PNRR (Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPNRR. La grande opportunità per uno sviluppo sostenibile: giovani imprenditori e professionisti a confronto. È questo il tema dell’incontro-dibattito, promosso dal consigliere comunale e commissario della Commissione attività produttive, Gennaro Demetrio Paipais, previsto per lunedì 6 giugno alla Sala dei Baroni del Maschio Angioino dalle 9.30. All’incontro parteciperanno il ministro degli esteri Luigi Di Maio ed il Sindaco Gaetano Manfredi. “La mission del PNRR ha un impatto significativo sul sistema delle politiche urbane – dichiara il consigliere Paipais –. Per proiettarci in una città sostenibile, inclusiva e partecipata è indispensabile favorire un momento di confronto tra governo centrale, amministrazione ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti. La grande opportunità per uno sviluppo sostenibile: giovani imprenditori e professionisti a. È questo il tema dell’incontro-dibattito, promosso dal consigliere comunale e commissario della Commissione attività produttive, Gennaro Demetrio Paipais, previsto per lunedì 6 giugno alla Sala dei Baroni del Maschio Angioino dalle 9.30. All’incontro parteciperanno ilLuigi Died il Sindaco Gaetano Manfredi. “La mission delha un impatto significativo sul sistema delle politiche urbane – dichiara il consigliere Paipais –. Per proiettarci in una città sostenibile, inclusiva e partecipata è indispensabile favorire un momento ditra governo centrale, amministrazione ...

