I ragazzini sono scemi, ma noi che ci adeguiamo ai loro tic siamo anche peggio (Di venerdì 3 giugno 2022) Quando, venticinque anni fa, ho lavorato per la prima volta in Rai, la frase che sentivo più spesso dire era «I vecchi poi muoiono»: era la motivazione che i dirigenti si davano per il goffo inseguimento del pubblico giovane. Era una motivazione meno fessa di «questa generazione ci salverà» e altre puttanate che noialtri adulti diciamo dei ventenni d’oggi. All’epoca noialtri ventenni eravamo figli della generazione che aveva inventato la ventennitudine: quelli che avevano avuto vent’anni negli anni Sessanta. Quindi forse eravamo vagamente complessati, vagamente consapevoli di non essere altrettanto rivoluzionari (noi che avevamo sì e no avuto la Pantera, noi che avevamo avuto i paninari), il che mitigava il delirio d’onnipotenza connaturato all’età. Quelli d’oggi, figli di noialtri disgraziati, sono convinti d’essere i primi e gli ultimi ventenni della storia del ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 3 giugno 2022) Quando, venticinque anni fa, ho lavorato per la prima volta in Rai, la frase che sentivo più spesso dire era «I vecchi poi muoiono»: era la motivazione che i dirigenti si davano per il goffo inseguimento del pubblico giovane. Era una motivazione meno fessa di «questa generazione ci salverà» e altre puttanate che noialtri adulti diciamo dei ventenni d’oggi. All’epoca noialtri ventenni eravamo figli della generazione che aveva inventato la ventennitudine: quelli che avevano avuto vent’anni negli anni Sessanta. Quindi forse eravamo vagamente complessati, vagamente consapevoli di non essere altrettanto rivoluzionari (noi che avevamo sì e no avuto la Pantera, noi che avevamo avuto i paninari), il che mitigava il delirio d’onnipotenza connaturato all’età. Quelli d’oggi, figli di noialtri disgraziati,convinti d’essere i primi e gli ultimi ventenni della storia del ...

Advertising

Luca_zone : RT @LucaDondoni: il problema dei singoli per l’estate realizzati a tavolino da ragazzini sulla “cresta” per non si sa quale ragione e vanno… - mmorticja : @apqcalypse @patrxclo a parte che erano ragazzini nei libri quindi con il tempo he redeemed non mi freca questo mio… - Paola222006421 : RT @LovecchioFranco: @matteorenzi ci sono quelli che abusano del corpo dei ragazzini,e sono ipeggiori,ma anche quelli che ne fanno abuso ps… - freedomclub_tk : RT @queequeg1901: I 'diritti' non esistono,sono solo un espediente retorico che i comunisti usano per portare avanti una agenda politica.Vo… - effetea : RT @Linkiesta: I ragazzini sono scemi, ma noi che ci adeguiamo ai loro tic siamo anche peggio Quelli d’oggi, figli di noialtri disgraziati… -