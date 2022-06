GTWC Europe, Valentino Rossi: “La gara Paul Ricard sarà una vera corsa di durata. La pista è molto difficile” (Di venerdì 3 giugno 2022) Valentino Rossi esprime il proprio parere alla vigilia della 1000km del Paul Ricard, secondo atto del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Il #46 di WRT è atteso al secondo impegno in una prova di durata in questo 2022 a più di un mese dall’opening round di Imola. La gara in Francia sarà una nuova sfida per il portacolori della squadra belga, attualmente leader di questa speciale classifica con Dries Vanthoor/Charles Weerts /Kelvin van der Linde. I tre partono come favoriti anche se non sarà scontato bissare quanto fatto in Emilia-Romagna. L’ex centauro ha dichiarato ai media ai microfoni della propria formazione: “La gara Paul Ricard sarà ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022)esprime il proprio parere alla vigilia della 1000km del, secondo atto del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Endurance Cup. Il #46 di WRT è atteso al secondo impegno in una prova diin questo 2022 a più di un mese dall’opening round di Imola. Lain Franciauna nuova sfida per il portacolori della squadra belga, attualmente leader di questa speciale classifica con Dries Vanthoor/Charles Weerts /Kelvin van der Linde. I tre partono come favoriti anche se nonscontato bissare quanto fatto in Emilia-Romagna. L’ex centauro ha dichiarato ai media ai microfoni della propria formazione: “La...

Advertising

motorpuntoes : #GT | La Endurance Cup del GTWC Europe celebra los 1.000 Km. de Paul Ricard - motorionline : GTWC Europe | 1000 km di Le Castellet 2022: anteprima e orari del weekend - zazoomblog : GTWC Europe Paul Ricard 1000km: Audi vs Mercedes per un nuovo duello in Francia. Ferrari e Lamborghini all’attacco… - luca_pelle2508 : Franco Girolami con Madpanda nel GT World Challenge Europe Endurance Cup al Paul Ricard #motorsport… - PelleMotorsport : Franco Girolami con Madpanda nel GT World Challenge Europe Endurance Cup al Paul Ricard #motorsport… -