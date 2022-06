Giustizia: Calderoli, se non funziona, democrazia a rischio (Di venerdì 3 giugno 2022) "Il sistema non funziona e mette a rischio la democrazia. Dopo ogni accusa e avviso di garanzia ci sono notti insonni, problemi in famiglia. I politici non mettono mano alla Giustizia, perché poi ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) "Il sistema none mette ala. Dopo ogni accusa e avviso di garanzia ci sono notti insonni, problemi in famiglia. I politici non mettono mano alla, perché poi ...

Advertising

StampaCuneo : Referendum, Calderoli in sciopero della fame: “I politici non mettono mano alla giustizia perché rischi che un proc… - iconanews : Giustizia: Calderoli, se non funziona, democrazia a rischio - BenitoAtos : RT @fabcet: Quindi salario minimo a 12€ e trasporti a 9€ al mese. Noi i referendum sulla giustizia e Calderoli fa lo sciopero della fame. N… - fabcet : Quindi salario minimo a 12€ e trasporti a 9€ al mese. Noi i referendum sulla giustizia e Calderoli fa lo sciopero d… - reginafiordelis : RT @GiovanniTamburi: @INGFiore2 Spero proprio che Calderoli, sia coerente con la propria iniziativa dello sciopero della fame non solo fino… -