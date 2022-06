Giletti, colpo grosso: condurrà da Mosca la prossima puntata di “Non è l’Arena”. Detrattori in agguato (Di venerdì 3 giugno 2022) Già Repubblica definisce ‘anchorman populista’ Massimo Giletti, che è pronto ad approdare a Mosca sulla Piazza Rossa. Vuole condurre da lì, domenica alle 21,20, la prossima puntata di “Non è l’Arena”, su La7. Ha pronto il visto, spiegano fonti diplomatiche e conferma la produzione del programma. Il suo staff ha già prenotato un locale con affaccio sulla piazza più prestigiosa di Mosca. Lo ha riferito il Corriere della Sera. Ormai l’indiscrezione ha fatto il giro del web. Giletti pronto a condurre da Mosca: critici in agguato La 7 a quanto pare sta allestendo la puntata. Sarebbe in corso una trattativa per avere in diretta come ospite Marija Zakharova, la portavoce del ministro degli Esteri, Sergej Lavrov. “È in corso ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 giugno 2022) Già Repubblica definisce ‘anchorman populista’ Massimo, che è pronto ad approdare asulla Piazza Rossa. Vuole condurre da lì, domenica alle 21,20, ladi “Non è”, su La7. Ha pronto il visto, spiegano fonti diplomatiche e conferma la produzione del programma. Il suo staff ha già prenotato un locale con affaccio sulla piazza più prestigiosa di. Lo ha riferito il Corriere della Sera. Ormai l’indiscrezione ha fatto il giro del web.pronto a condurre da: critici inLa 7 a quanto pare sta allestendo la. Sarebbe in corso una trattativa per avere in diretta come ospite Marija Zakharova, la portavoce del ministro degli Esteri, Sergej Lavrov. “È in corso ...

