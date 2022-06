Franz Kafka, il ritratto di uno scrittore dall’animo profondamente inquieto (Di venerdì 3 giugno 2022) Da Franz Kafka (1883-1924) deriva l’aggettivo “kafkiano”, entrato a far parte del linguaggio comune. Il termine fa riferimento ad un tratto esistenziale tipico delle opere più importanti dello scrittore boemo, quello di descrivere situazioni assurde e surreali alle quali i protagonisti precipitano senza alcun motivo. Una caratteristica narrativa che rispecchia le angosce e le contraddizioni profonde dell’autore. Giovane insicuro in un territorio – quello di una Praga austro-ungarica – diviso tra tedeschi e boemi, Kafka cresce succube dell’ingombrante presenza paterna. Il rapporto con sé e con gli altri appare oscillare tra l’insicurezza ed una cupa voglia di affermazione. Franz Kafka e il bisogno infinito di solitudine La solitudine attiva e rende fluida la sua creatività. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 giugno 2022) Da(1883-1924) deriva l’aggettivo “kafkiano”, entrato a far parte del linguaggio comune. Il termine fa riferimento ad un tratto esistenziale tipico delle opere più importanti delloboemo, quello di descrivere situazioni assurde e surreali alle quali i protagonisti precipitano senza alcun motivo. Una caratteristica narrativa che rispecchia le angosce e le contraddizioni profonde dell’autore. Giovane insicuro in un territorio – quello di una Praga austro-ungarica – diviso tra tedeschi e boemi,cresce succube dell’ingombrante presenza paterna. Il rapporto con sé e con gli altri appare oscillare tra l’insicurezza ed una cupa voglia di affermazione.e il bisogno infinito di solitudine La solitudine attiva e rende fluida la sua creatività. ...

UgoBaroni : RT @Vitality1978: Amore è tutto ciò che aumenta,allarga, arricchisce la nostra vita, verso tutte le altezze e tutte le profondità. Fran… - Obi1K2 : RT @CasaLettori: “Dal vero avversario passa in te un coraggio illimitato.” Franz Kafka Illustrazione di Tommy Parker #FilosofiaDiVita a… - Occe64 : RT @CasaLettori: “Dal vero avversario passa in te un coraggio illimitato.” Franz Kafka Illustrazione di Tommy Parker #FilosofiaDiVita a… - Blu09765054 : RT @CasaLettori: “Dal vero avversario passa in te un coraggio illimitato.” Franz Kafka Illustrazione di Tommy Parker #FilosofiaDiVita a… - Antdef22 : A volte mi sento diverso. Cammino come tutti gli altri, ma dentro mi sento un estraneo nella mia stessa vita. Fran… -