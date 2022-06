“Doveva andare così”. La coppia vip si dice addio: annuncio choc sui social. Stavano per sposarsi (Di venerdì 3 giugno 2022) Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati. I due cantanti, innamoratissimi fino a qualche mese fa, hanno deciso di prendere state separate per il loro futuro. Ad annunciarlo è l’ex membro dei Benji e Fede sui social. Tra l’altro i due Stavano convolando a nozze: la proposta di matrimonio del cantante, a cui la 24enne aveva detto sì. Un mese dopo, ad aprile 2021, i due avevano tenuto una festa di fidanzamento con amici e parenti. Insomma tutto sembrava fatto, ma alla fine non è andata così. Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati dopo 3 anni di fidanzamento: i due Stavano insieme dall’aprile del 2019. La cosa lascia sgomenti i fan di entrambi perché solo un mese fa, in occasione della festa della mamma, Mascolo aveva postato su Instagram una foto della sua amata facendole gli auguri in quanto futura ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 giugno 2022) Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati. I due cantanti, innamoratissimi fino a qualche mese fa, hanno deciso di prendere state separate per il loro futuro. Ad annunciarlo è l’ex membro dei Benji e Fede sui. Tra l’altro i dueconvolando a nozze: la proposta di matrimonio del cantante, a cui la 24enne aveva detto sì. Un mese dopo, ad aprile 2021, i due avevano tenuto una festa di fidanzamento con amici e parenti. Insomma tutto sembrava fatto, ma alla fine non è andata. Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati dopo 3 anni di fidanzamento: i dueinsieme dall’aprile del 2019. La cosa lascia sgomenti i fan di entrambi perché solo un mese fa, in occasione della festa della mamma, Mascolo aveva postato su Instagram una foto della sua amata facendole gli auguri in quanto futura ...

