DIRETTA MotoGP, GP Catalogna 2022 LIVE: è tempo di FP2, Ducati cerca risposte (Di venerdì 3 giugno 2022) 13.50 L'Italia ha vinto sin qui ben 5 gare su 8 nel Mondiale MotoGP 2022, 3 con Bastianini e 2 con Bagnaia. Eppure, se guardiamo la classifica, Bastianini si trova a -28 da Fabio Quartararo, Bagnaia a -41. Il francese ha vinto appena una gara. Morale? I Campionati si vincono con costanza e solidità, portando a casa punti ad ogni gara, senza cadere mai. Questo rende il transalpino migliore rispetto agli italiani in questo specifico periodo storico. 13.47 La classifica dopo le FP1 di questa mattina: 1 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'40.101 17 20 349.5 2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'40.296 19 19 0.195 0.195 348.33 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'40.695 6 19 0.594 0.399 341.7 4 41 Aleix ESPARGARO SPA

