Criptovalute in forte espansione | Savona | Servono norme | risparmiatori a rischio truffe

(Di venerdì 3 giugno 2022) “L’delle quantità e delle diverse forme delle cosiddette cryptocurrency è stata tale che si impone l’integrazione di questa nuova realtà del mercato nella normativa esistente. Affinché possa essere fatto su basi razionali, è necessario che l’operatività dell’insieme di questi strumenti virtuali venga collocata nella teoria economica conosciuta. Non si tratta di un vezzo intellettuale, ma di una necessità che, per qualsiasi fenomeno monetario e finanziario, ha storicamente richiesto la messa a punto di una teoria esplicativa di come funziona il relativo mercato”. Lo ha detto il professor Paolo, presidente Consob, parlando al Festival dell’economia di Trento di ‘, monete tradizionali e autorità di controllo: regole esistenti, realtà del mercato e regole auspicabili”. “C’è il pericolo che i ...

Advertising

ChartMind : Ciò è avvenuto quando l'interesse globale per il mercato delle criptovalute ha visto un forte calo. I futures BTC c… -

Wired Italia

... insomma, destinata a diventare pane quotidiano per i detrattori dellee per quanti ... E il guadagno, si sa, è il piùdegli argomenti che si possano esibire. Questo articolo contiene ...... Carta Visa con i migliori premi Ampia varietà dicon tassi bassi Funzioni di guadagno ...difficili da navigare per i tassi di interesse e la carta Concorso Cronos (CRO) Cronos ha una... Lugano punta forte sulle criptovalute Lo ha detto il professor Paolo Savona, presidente Consob, parlando al Festival dell’economia di Trento di ‘Criptovalute, monete tradizionali e autorità di controllo: regole esistenti, realtà del ...Non è un tema nuovo, ma viene reso attuale dalla raffica di dichiarazioni e prese di posizione di nomi importanti della finanza istituzionale, che hanno seguito lo tsunami che ha travolto l’ecosistema ...