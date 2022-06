Covid | Report risponde a Mosca | ' E' stata una ricostruzione rigorosa dei fatti'

(Di venerdì 3 giugno 2022)ha accusato i media italiani di avere la memoria corta, in merito alle accuse di spionaggio rivolte al contingente russo che nel 2020 era arrivato in Italia nell'ambito dell'emergenza. ...

Advertising

Adnkronos : #Russia contro #ReportRai3: 'Il tentativo di denigrare i nostri aiuti durante il #Covid è propaganda di basso livel… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Russia contro #ReportRai3: 'Il tentativo di denigrare i nostri aiuti durante il #Covid è propaganda di basso livello'. http… - MedexTV : Covid-19, report monitoraggio regioni: “Migliora l’epidemia. Diminuiscono i ricoveri” - a_lambardi : RT @Adnkronos: #Russia contro #ReportRai3: 'Il tentativo di denigrare i nostri aiuti durante il #Covid è propaganda di basso livello'. http… - CCKKI : #Russia contro #reportrai3: 'Tentativo denigrare aiuti Covid danneggia relazioni'. 'Danneggia le relazioni bilatera… -

Adnkronos

... in merito alle accuse di spionaggio rivolte al contingente russo che nel 2020 era arrivato in Italia nell'ambito dell'emergenza. Sigfrido Ranucci, volto di, si è sentito chiamato in ......fronte ospedali ilposti letto su base regionale riporta 585 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 16 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto... Russia contro 'Report': "Tentativo denigrare aiuti Covid danneggia relazioni" rispetto all’era pre-Covid. Nella provincia crescono anche i comportamenti a rischio, segnalati dal 55% dei professionisti locali. Lo riporta un report stilato dall’Ordine degli psicologi della ...Napoli, 3 giugno 2022 - In Campania in discesa, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 843 positivi al Coronavirus contor i 1.943 del giorno prima (qui il bollettino del 2 giugno). I nuovi contagi so ...