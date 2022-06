Classe di concorso A046, il CNDDU chiede intervento del Ministro Bianchi: modificare normativa Educazione civica (Di venerdì 3 giugno 2022) CNDDU - Il Coordinamento Nazionale Docenti per la disciplina dei Diritti Umani, sulla scorta delle segnalazioni pervenuteci da tanti colleghi, in relazione alla drammatica situazione dei docenti della Classe di concorso A046 – discipline giuridiche ed economiche, invita il Ministro dell’Istruzione, prof. Patrizio Bianchi, a intervenire al più presto; in considerazione del continuo ridimensionamento del monte ore della materia, come ad esempio recentemente si verificherà con il diploma Tecnico Turistico quadriennale, la cui riformulazione comporta la perdita di un’ora nel quadro orario di diritto e legislazione turistica, esprime seria preoccupazione e amarezza per una sorta di indifferenza manifestata nei confronti di una categoria di lavoratori invece molto attiva e dedita alla ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 3 giugno 2022)- Il Coordinamento Nazionale Docenti per la disciplina dei Diritti Umani, sulla scorta delle segnalazioni pervenuteci da tanti colleghi, in relazione alla drammatica situazione dei docenti delladi– discipline giuridiche ed economiche, invita ildell’Istruzione, prof. Patrizio, a intervenire al più presto; in considerazione del continuo ridimensionamento del monte ore della materia, come ad esempio recentemente si verificherà con il diploma Tecnico Turistico quadriennale, la cui riformulazione comporta la perdita di un’ora nel quadro orario di diritto e legislazione turistica, esprime seria preoccupazione e amarezza per una sorta di indifferenza manifestata nei confronti di una categoria di lavoratori invece molto attiva e dedita alla ...

