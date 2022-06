Carlo e William, omaggio alla regina a concerto pop Giubileo (Di venerdì 3 giugno 2022) Carlo, principe di Galles, e suo figlio William, duca di Cambridge, renderanno omaggio alla regina Elisabetta nel corso del grande 'Platinum party at the Palace', concerto all'aperto che si terrà ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022), principe di Galles, e suo figlio, duca di Cambridge, renderannoElisabetta nel corso del grande 'Platinum party at the Palace',all'aperto che si terrà ...

Advertising

iconanews : Carlo e William, omaggio alla regina a concerto pop Giubileo - FebyTH : RT @madamasorge: ma solo a me la regina elisabetta sta sul cazzo così come carlo, william e kate? e non c'entra meghan perché mi stavano su… - sofistikate : Sappiate che stamani abbiamo visto William e Kate Carlo e Camilla e Edoardo e Sofia. - BlackDuchesse : @Isabellapotenz2 Ha parlato 'male' solo di suo padre dicendo che non gli rispondeva più al telefono mica ha detto c… - RSInews : Applausi per i discendenti di Elisabetta - Il rito di ringraziamento per il Giubileo di Platino si è svolto a Saint… -