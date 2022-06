Calderoli e il referendum fantasma del 12 giugno ' Alleati zitti | io lotto con Calenda'

Advertising

LegaSalvini : Roberto Calderoli: Per rompere il muro di silenzio sui Referendum della Giustizia, abbiamo deciso di mettere in att… - LegaSalvini : Roberto #Calderoli (Vicepresidente del Senato): “Per rompere il muro di silenzio sui Referendum della Gustizia, abb… - francescoburra3 : RT @Capezzone: Bravo e coraggioso Roberto Calderoli. Ricorda a tutti cosa sia un minimo di stato di diritto, oltre che l’obbligo di informa… - Alessan67153720 : RT @Capezzone: Bravo e coraggioso Roberto Calderoli. Ricorda a tutti cosa sia un minimo di stato di diritto, oltre che l’obbligo di informa… - Titti14760140 : RT @Capezzone: Bravo e coraggioso Roberto Calderoli. Ricorda a tutti cosa sia un minimo di stato di diritto, oltre che l’obbligo di informa… -

Quel giorno, infatti, si vota per ilsulla giustizia. Una battaglia per la quale Roberto, eminenza grigia della Lega, ha scelto di combattere in prima linea. E poco importa se ...Per questo credo che i 5possano cambiare la giustizia". Il leghista Roberto, vicepresidente del Senato, lo ha detto a Cuneo oggi pomeriggio (venerdì 3 giugno) in un dibattito al ..."Il sistema non funziona e mette a rischio la democrazia. Dopo ogni accusa e avviso di garanzia ci sono notti insonni, problemi in famiglia. I politici non mettono mano alla giustizia, perché poi risc ...Su questo fronte, le adesioni, secondo quanto fa sapere il partito radicale, hanno superato quota 100: "Il nostro sciopero della fame - spiega ancora Calderoli - serve per dare il giusto risalto al ...