Base jumper inglese si schianta sulle rocce e muore in Trentino (Di venerdì 3 giugno 2022) AGI - Un "Base jumper" di nazionalità britannica è morto questa mattina dopo essersi lanciato con la tuta alare dal monte Brento nel Trentino occidentale. L'uomo si era lanciato dall'Happy Birthday, uno dei punti prediletti da quanti praticano questa disciplina, ma nella fase di volo il paracadute non si è aperto. L'uomo si è schiantato contro le rocce dopo una caduta di oltre 200 metri ed è stato recuperato senza vita ai piedi della parete dagli uomini del soccorso alpino e dal medico di Trentino Emergenza, tutti calati dall'elicottero dei Vigili del Fuoco di Trento. Quella odierna è la prima tragedia del 2022 in quello che è considerato il 'regno' dei Base jumper. Leggi su agi (Di venerdì 3 giugno 2022) AGI - Un "" di nazionalità britannica è morto questa mattina dopo essersi lanciato con la tuta alare dal monte Brento neloccidentale. L'uomo si era lanciato dall'Happy Birthday, uno dei punti prediletti da quanti praticano questa disciplina, ma nella fase di volo il paracadute non si è aperto. L'uomo si èto contro ledopo una caduta di oltre 200 metri ed è stato recuperato senza vita ai piedi della parete dagli uomini del soccorso alpino e dal medico diEmergenza, tutti calati dall'elicottero dei Vigili del Fuoco di Trento. Quella odierna è la prima tragedia del 2022 in quello che è considerato il 'regno' dei

Advertising

repubblica : Base jumper americano si schianta e muore in Trentino - fattoquotidiano : Base jumper muore in Trentino: si è schiantato sulle rocce. Probabile errore durante il volo - fisco24_info : Base jumper si lancia dal Monte Brento: sbatte contro le rocce e muore: Tragedia in Trentino, probabile l'errore du… - Emergenza24 : RT @TgrRaiTrentino: Un'altra tragedia sul Monte Brento. Base jumper inglese si lancia e muore schiantandosi sulla roccia. - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Base jumper 33enne si lancia e scompare sul Monte Brento: ritrovato morto in un canalone -