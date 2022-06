AL DE MARCHI LA PRESENTAZIONE UFFICIALE DI MISTER DI CARLO

Leggi su udine20

(Di venerdì 3 giugno 2022) Si è tenuta oggi al Centro sportivo DeladiDomenico Di, ufficializzato nelle scorse ore come nuovo allenatore del Pordenone Calcio. Oltre alsono intervenuti il presidente Mauro Lovisa e il responsabile dell’area tecnica Matteo Lovisa. Di seguito le dichiarazioni rilasciate alla stampa e ai tifosi presenti.Di: “Profilo basso, ma con la voglia di essere protagonisti. Lavoreremo forte con i ragazzi e la Società, ogni giorno, per ridare fiducia ai giocatori e tutto l’ambiente. Si vince o si prova a vincere sempre insieme. Il gruppo sarà fondamentale, così come il pubblico”. Presidente Mauro Lovisa: “In noi e nelc’è la rabbia agonistica giusta. Dispiace non aver ...