Una maglia, una storia… Il Pescara dal Delfino iconico (Di giovedì 2 giugno 2022) Oggi presento un’altra delle maglie più belle ed iconiche della mia collezione. Si tratta della maglia del Pescara della stagione 1980-81 riutilizzata successivamente anche nella stagione 1981-82 come dimostra la foto della trasferta di Palermo del 27 settembre 1981. È un modello un po’ simile a quello utilizzato dalla squadra Svizzera del Grasshoppers con questa banda blu di tonalità più chiara e scura intervallate da questo bellissimo Delfino stilizzato creato dal pescarese Gabriele Pomilio, interamente ricamato nella maglia. I colori richiamano quelli del cielo e del Mare Adriatico su cui si affaccia la città ed il Delfino sembra come creare un’onda con il bianco tipico del colore della schiuma marina. Non ci sono né all’interno né all’esterno segni identificativi del maglificio produttore. Il ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 2 giugno 2022) Oggi presento un’altra delle maglie più belle ed iconiche della mia collezione. Si tratta delladeldella stagione 1980-81 riutilizzata successivamente anche nella stagione 1981-82 come dimostra la foto della trasferta di Palermo del 27 settembre 1981. È un modello un po’ simile a quello utilizzato dalla squadra Svizzera del Grasshoppers con questa banda blu di tonalità più chiara e scura intervallate da questo bellissimostilizzato creato dal pescarese Gabriele Pomilio, interamente ricamato nella. I colori richiamano quelli del cielo e del Mare Adriatico su cui si affaccia la città ed ilsembra come creare un’onda con il bianco tipico del colore della schiuma marina. Non ci sono né all’interno né all’esterno segni identificativi del maglificio produttore. Il ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? È partita una nuova asta! Fai la tua offerta per la maglia preparata di Spinazzola per Roma-Venezia Il ricavato… - sscnapoli : Un legame padre-figlio che supera i confini del tempo, l'amore in comune per una sola maglia: Francesco Cammarota c… - acmilan : “Succede solo a chi ci crede, Campioni d'Italia 21/22' ??? Se hai una maglia ufficiale della stagione 21/22, vieni… - gloxxyoung : questo su una maglia per il pride pls - FutbolDaltonico : Ci sono giocatori che rifiutando una destinazione per quanto appena detto [attaccamento alla maglia, ai tifosi etc.… -