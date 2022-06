Ultime Notizie – 2 giugno, Mattarella: “Forze armate risorsa per pace e libertà” (Di giovedì 2 giugno 2022) Omaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Altare della Patria per la Festa della Repubblica. Accompagnato dalle più alte cariche dello Stato, il capo dello Stato ha deposto una corona d’alloro con nastro tricolore. Il sorvolo delle Frecce Tricolori ha colorato i cieli di Roma. Mattarella assisterà poi, dalla tribuna presidenziale di via dei Fori Imperiali, alla tradizionale parata militare che dopo due anni di assenza a causa del Covid tornerà oggi a sfilare nel cuore della Capitale. “Come settantasei anni fa ribadiamo le ragioni che hanno spinto il popolo italiano, dopo le sofferenze di due guerre mondiali e della dittatura, a percorrere il lungo cammino verso uno Stato democratico, i cui valori di libertà, pace, uguaglianza e giustizia, diventarono i principi di supremo riferimento per i ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 2 giugno 2022) Omaggio del presidente della Repubblica Sergioall’Altare della Patria per la Festa della Repubblica. Accompagnato dalle più alte cariche dello Stato, il capo dello Stato ha deposto una corona d’alloro con nastro tricolore. Il sorvolo delle Frecce Tricolori ha colorato i cieli di Roma.assisterà poi, dalla tribuna presidenziale di via dei Fori Imperiali, alla tradizionale parata militare che dopo due anni di assenza a causa del Covid tornerà oggi a sfilare nel cuore della Capitale. “Come settantasei anni fa ribadiamo le ragioni che hanno spinto il popolo italiano, dopo le sofferenze di due guerre mondiali e della dittatura, a percorrere il lungo cammino verso uno Stato democratico, i cui valori di, uguaglianza e giustizia, diventarono i principi di supremo riferimento per i ...

