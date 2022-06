Torino, giovani si inseguono con un machete in strada a pochi passi da una scuola: le immagini (Di giovedì 2 giugno 2022) Un giovane armato di machete che ne insegue un altro per le vie del quartiere Aurora a Torino. È la scena immortalata da alcuni video che la consigliera leghista della Circoscrizione 7 Daniela Rodia ha pubblicato sul suo profilo Facebook. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 16 in corso Giulio Cesare, nelle vicinanze della scuola primaria ‘Parini’, dove, tra gli automobilisti e passanti, è scoppiata una violenta lite L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Un giovane armato diche ne insegue un altro per le vie del quartiere Aurora a. È la scena immortalata da alcuni video che la consigliera leghista della Circoscrizione 7 Daniela Rodia ha pubblicato sul suo profilo Facebook. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 16 in corso Giulio Cesare, nelle vicinanze dellaprimaria ‘Parini’, dove, tra gli automobilisti e passanti, è scoppiata una violenta lite L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

