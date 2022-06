Territorio, ferrovie “sospese”: due linee da rilanciare in Campania (Di giovedì 2 giugno 2022) In Campania sono due quelle che sono state ufficialmente censite. Sono le cosiddette linee sospese, tratte ferroviarie che potrebbero essere riaperte e dare un contributo importante al miglioramento del trasporto locale, in particolare nelle aree interne. A censirle in tutta Italia è stata l’Amodo, Alleanza per la mobilità dolce che in tutta Italia ne ha scoperte 38. La Castellammare-Gragnano, di 12 chilometri, è sospesa dal 2010. Questa breve tratta, che collega due centri densamente popolati nell’area metropolitana partenopea, è sospesa da oltre un decennio, in quanto il movimento dei treni “disturbava” la viabilità locale a causa della presenza di alcuni passaggi a livello. Una navetta a spola, con riduzione dei tempi di chiusura delle sbarre di attraversamento, o, meglio ancora, un sistema tram-treno potrebbero sicuramente ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 2 giugno 2022) Insono due quelle che sono state ufficialmente censite. Sono le cosiddette, tratte ferroviarie che potrebbero essere riaperte e dare un contributo importante al miglioramento del trasporto locale, in particolare nelle aree interne. A censirle in tutta Italia è stata l’Amodo, Alleanza per la mobilità dolce che in tutta Italia ne ha scoperte 38. La Castellammare-Gragnano, di 12 chilometri, è sospesa dal 2010. Questa breve tratta, che collega due centri densamente popolati nell’area metropolitana partenopea, è sospesa da oltre un decennio, in quanto il movimento dei treni “disturbava” la viabilità locale a causa della presenza di alcuni passaggi a livello. Una navetta a spola, con riduzione dei tempi di chiusura delle sbarre di attraversamento, o, meglio ancora, un sistema tram-treno potrebbero sicuramente ...

Advertising

ViviAppenninoB : RT @mims_gov: Il Ministro #Giovannini:”Gruppo #Fs sta investendo molto su ferrovie e treni storici. Sarebbe utile valutare come l’iniziativ… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Ferrovie in Sicilia, firmati due protocolli di legalità - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Ferrovie in Sicilia, firmati due protocolli di legalità in Prefettura a Palermo - - E_DellaTorre : RT @mims_gov: Il Ministro #Giovannini:”Gruppo #Fs sta investendo molto su ferrovie e treni storici. Sarebbe utile valutare come l’iniziativ… - ZadoqueO : RT @News2022News: ???? Il Brasile ha un territorio enorme. È inconcepibile che non ci siano così tante ferrovie qui intorno. Ma il presidente… -