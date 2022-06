Scompare a 27 anni, c’è sangue nell’auto del fidanzato. “E’ normale, siamo una coppia” dice lui (Di giovedì 2 giugno 2022) Non si sa più nulla, ormai da mesi, della 27enne Andreaa Rabciuc. Nuovi elementi non giovano alla causa del fidanzato che, però, continua a dichiararsi estraneo alla vicenda. Era il 12 marzo quando la 27enne Andreaa Rabciuc, dopo aver preso parte ad una festa in un casolare in campagna, svaniva nel nulla. Da allora nessuna L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 2 giugno 2022) Non si sa più nulla, ormai da mesi, della 27enne Andreaa Rabciuc. Nuovi elementi non giovano alla causa delche, però, continua a dichiararsi estraneo alla vicenda. Era il 12 marzo quando la 27enne Andreaa Rabciuc, dopo aver preso parte ad una festa in un casolare in campagna, svaniva nel nulla. Da allora nessuna L'articolo proviene da Leggilo.org.

