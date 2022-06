Roland Garros, diretta Trevisan - Gauff ore 16.30: dove vederla in tv e in streaming (Di giovedì 2 giugno 2022) PARIGI (FRANCIA) - Continua il sogno di Martina Trevisan al Roland Garros. La tennista di Firenze alle ore 16.30 si gioca un posto in finale contro l'americana Cori Gauff. La 28enne azzurra, dopo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 2 giugno 2022) PARIGI (FRANCIA) - Continua il sogno di Martinaal. La tennista di Firenze alle ore 16.30 si gioca un posto in finale contro l'americana Cori. La 28enne azzurra, dopo ...

Advertising

Eurosport_IT : SIIII MARTINAAAAAA!!! ???????? La Trevisan batte la Fernandez ai quarti del Roland Garros, è semifinale per l'azzurra… - ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIII! MERAVIGLIOSAAAAAAAAAA! ?? Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros! Battuta in tre set Leyl… - Agenzia_Ansa : TENNIS | Nadal ha eliminato in notturna il numero 1 del mondo e campione in carica Djokovic nei quarti di finale de… - SLN_Magazine : Roland Garros 2022, Nadal batte Djokovic e vola in semifinale. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - qnazionale : Roland Garros – Trevisan-Gauff mission impossible con una teenager in grande ascesa? Martina ha dimostrato che non… -