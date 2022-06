Referendum: Calderoli, 'in 36 ore due caffè e due litri d'acqua, non mollo sciopero fame' (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Dalle 23 del 31 maggio, dunque da oltre 36 ore, sto attuando il mio sciopero della fame contro il muro di silenzio eretto intorno ai cinque Referendum sulla giustizia del prossimo 12 giugno. Nella giornata di ieri, mercoledì, ho ingerito due caffè molto zuccherati e due litri di acqua, la pressione per ora è ok, le condizioni fisiche per ora ci sono, per cui andiamo avanti così e non mollo". Lo afferma il senatore della Lega e vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Dalle 23 del 31 maggio, dunque da oltre 36 ore, sto attuando il miodellacontro il muro di silenzio eretto intorno ai cinquesulla giustizia del prossimo 12 giugno. Nella giornata di ieri, mercoledì, ho ingerito duemolto zuccherati e duedi, la pressione per ora è ok, le condizioni fisiche per ora ci sono, per cui andiamo avanti così e non". Lo afferma il senatore della Lega e vicepresidente del Senato, Roberto

