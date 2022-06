Ponte del 2 Giugno: tornano i turisti in città, sul lago è tutto esaurito (Di giovedì 2 giugno 2022) Bergamo. Il lungo weekend del 2 Giugno riporta i turisti in città, sul lago si registra il tutto esaurito. Prenotazioni un po’ sottotono in montagna e ancora appese fino all’ultimo alle previsioni meteo, in particolare in alta Val Brembana, meglio in Val Seriana, anche per effetto di eventi sportivi, come il campionato italiano di tiro con l’arco a Castione della Presolana. tutto esaurito o quasi a Selvino e sull’Altopiano, che ospita diversi eventi, a partire dalla sfida calcistica tra la nazionale comici e il Brescia femminile e uno spettacolo cabaret con i comici di Zelig. In generale, maggio è stato, particolarmente in città, un ottimo mese, con la ripresa di meeting ed eventi, tanto da essere migliore rispetto a maggio 2019, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 giugno 2022) Bergamo. Il lungo weekend del 2riporta iin, sulsi registra il. Prenotazioni un po’ sottotono in montagna e ancora appese fino all’ultimo alle previsioni meteo, in particolare in alta Val Brembana, meglio in Val Seriana, anche per effetto di eventi sportivi, come il campionato italiano di tiro con l’arco a Castione della Presolana.o quasi a Selvino e sull’Altopiano, che ospita diversi eventi, a partire dalla sfida calcistica tra la nazionale comici e il Brescia femminile e uno spettacolo cabaret con i comici di Zelig. In generale, maggio è stato, particolarmente in, un ottimo mese, con la ripresa di meeting ed eventi, tanto da essere migliore rispetto a maggio 2019, ...

Advertising

_Nico_Piro_ : costituzionali delle repubbliche” cit.). E’ importante perchè si stabilisce quella testa di ponte necessaria ad apr… - alex_orlowski : Putin-town and Z-Boys: analisi dell’Italietta fascia, rossa, bruna e ... Analisi dei 630mila post di 551 account ch… - fanpage : Previste temperature record per il ponte del #2giugno - ARGDON62 : RT @ilruttosovrano: Ormai Giorgia Meloni è pronta per governare: oggi in Sicilia ha promesso il ponte sullo Stretto, con l'argomentazione d… - BlowOfTheWind : RT @alex_orlowski: Putin-town and Z-Boys: analisi dell’Italietta fascia, rossa, bruna e ... Analisi dei 630mila post di 551 account che uti… -