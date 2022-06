Pioli rispetta il fioretto: settantacinque chilometri in bici per lo scudetto (Di giovedì 2 giugno 2022) Si dice che ogni promessa è un debito e così la pensa pure Stefano Pioli, l’allenatore del Milan campione d’Italia. Il tecnico dei rossoneri aveva fatto un fioretto, s’era preso diversi impegni: aveva stabilito che se il Milan avesse vinto lo scudetto – come poi, com’è noto, è avvenuto – avrebbe percorso settantacinque chilometri in bicicletta, da Parma fino al Passo della Cisa. Un percorso lungo e tortuoso, caratterizzato da diversi dislivelli, di certo particolarmente impegnativo. fioretto rispettato da mister #Pioli. Oggi è partito da Parma in bici ed è arrivato fino al Passo della Cisa. pic.twitter.com/hHVn0uJqR5 — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) June 2, 2022 Il tecnico ha rilasciato anche alcune dichiarazioni, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 giugno 2022) Si dice che ogni promessa è un debito e così la pensa pure Stefano, l’allenatore del Milan campione d’Italia. Il tecnico dei rossoneri aveva fatto un, s’era preso diversi impegni: aveva stabilito che se il Milan avesse vinto lo– come poi, com’è noto, è avvenuto – avrebbe percorsoincletta, da Parma fino al Passo della Cisa. Un percorso lungo e tortuoso, caratterizzato da diversi dislivelli, di certo particolarmente impegnativo.to da mister #. Oggi è partito da Parma ined è arrivato fino al Passo della Cisa. pic.twitter.com/hHVn0uJqR5 — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) June 2, 2022 Il tecnico ha rilasciato anche alcune dichiarazioni, ...

