Oroscopo giornaliero | 2 giugno 2022

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 2 giugno 2022) La luna in Cancro si connette con il pianeta dell’imprevedibilità, Urano, che è attualmente in Toro, alle 11:05. Potrebbero spuntare sorprese, ma è un momento emozionante per sperimentare! Una sensazione di liberazione emotiva può essere nell’atmosfera. Rimani flessibile! Possono sorgere nuove opportunità… Ariete La luna in Cancro illumina il settore domestico e familiare del tuo