Lodi, due bambini muoiono nel giro di 24 ore (Di giovedì 2 giugno 2022) Lodi è sotto choc per la morte di due bambini nell’arco dello stesso giorno, entrambi affetti da patologie cardiache. Due tragedie in meno di 24 ore sconvolgono il Lodigiano. La piccola Isabella, che doveva ancora compiere due anni, e il piccolo Younes, di sette. Entrambi erano affetti da patologie cardiache e sono stati stroncati da un malore improvviso. ANSA / MATTEO BAZZI Una triste vicenda dopo quella recentemente avvenuta sabato sera, a Ospedaletto Lodigiano. La vittima si chiamava Younes, un bambino di 7 anni di origini marocchine affetto da cardiomiopatia. Nello scorso autunno il bimbo era stato sottoposto al trapianto del midollo osseo ed era rimasto per parecchio tempo in ospedale per seguire le cure. Da qualche settimana era tornato a casa. Qualche giorno fa è stato stroncato da un ... Leggi su formatonews (Di giovedì 2 giugno 2022)è sotto choc per la morte di duenell’arco dello stesso giorno, entrambi affetti da patologie cardiache. Due tragedie in meno di 24 ore sconvolgono ilgiano. La piccola Isabella, che doveva ancora compiere due anni, e il piccolo Younes, di sette. Entrambi erano affetti da patologie cardiache e sono stati stroncati da un malore improvviso. ANSA / MATTEO BAZZI Una triste vicenda dopo quella recentemente avvenuta sabato sera, a Ospedalettogiano. La vittima si chiamava Younes, un bambino di 7 anni di origini marocchine affetto da cardiomiopatia. Nello scorso autunno il bimbo era stato sottoposto al trapianto del midollo osseo ed era rimasto per parecchio tempo in ospedale per seguire le cure. Da qualche settimana era tornato a casa. Qualche giorno fa è stato stroncato da un ...

