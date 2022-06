Le tessere del domino in Rai con l’eventuale allontanamento di Orfeo dagli approfondimenti (Di giovedì 2 giugno 2022) Un caso che potrebbe trasformarsi da editoriale a politico. Stando a voci sempre più insistenti delle ultime ore, l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuertes avrebbe deciso di rimuovere l’ex direttore del Tg1 Mario Orfeo dal suo attuale ruolo di numero uno degli approfondimenti in Rai. Il tutto alla vigilia della presentazione dei palinsesti, in un momento estremamente cruciale per l’informazione del servizio pubblico che, nei prossimi giorni, potrebbe assumere un volto totalmente nuovo con avvicendamenti e passaggi di mano nella direzione delle testate delle varie reti Rai. LEGGI ANCHE > La Rai non ha ancora un vademecum per i talk-show Mario Orfeo e la possibile rimozione da numero uno degli approfondimenti Si sarebbe verificato, stando ai rumors che arrivano da Viale Mazzini, un crollo del rapporto di ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 2 giugno 2022) Un caso che potrebbe trasformarsi da editoriale a politico. Stando a voci sempre più insistenti delle ultime ore, l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuertes avrebbe deciso di rimuovere l’ex direttore del Tg1 Mariodal suo attuale ruolo di numero uno degliin Rai. Il tutto alla vigilia della presentazione dei palinsesti, in un momento estremamente cruciale per l’informazione del servizio pubblico che, nei prossimi giorni, potrebbe assumere un volto totalmente nuovo con avvicendamenti e passaggi di mano nella direzione delle testate delle varie reti Rai. LEGGI ANCHE > La Rai non ha ancora un vademecum per i talk-show Marioe la possibile rimozione da numero uno degliSi sarebbe verificato, stando ai rumors che arrivano da Viale Mazzini, un crollo del rapporto di ...

