La strategia Raisi tra dissenso | repressione e pragmatismo

(Di giovedì 2 giugno 2022) Nelle ultime settimane, molti cittadini iraniani sono scesi in piazza per protestare contro il taglio dei sussidi per i beni di prima necessità deciso dal governo, nonché contro il rialzo del tasso di cambio agevolato (di 42.000 rial per dollaro Usa) applicato alle importazioni di “beni vitali”, come medicinali, carne e grano. Si tratta di una nuova ondata dipopolare contro l’establishment politico della Repubblica islamica, che segue altre stagioni complesse. Il regime teocratico ha più volte in passato ordinato di reprimere con la forza le manifestazioni, secondo una volontà di minimizzare quanto sta accadendo ed evitare ulteriore diffusione ed emulazione. Il presidente Ebrahimha annunciato un nuovo programma di trasferimenti in denaro (basato su diverse fasce di reddito) per risarcire i cittadini iraniani dagli effetti della riforma ...