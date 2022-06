Il 2 giugno della Repubblica, torna la parata. Mattarella: “L’Italia vuole la pace” (Di giovedì 2 giugno 2022) La Repubblica italiana compie 76 anni e giovedì 2 giugno, Festa della Repubblica, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha reso omaggio all’Altare della Patria a Roma. Dopo due anni di stop per il Covid è tornata la parata militare ai Fori Imperiali. Il presidente Mattarella ha deposto una corona d’alloro con un nastro tricolore davanti al monumento al Milite Ignoto. Presenti, tra gli altri, il premier Mario Draghi, per la prima volta a una parata del 2 giugno, e il ministro della difesa Lorenzo Guerini. In rappresentanza del Parlamento i presidenti di Senato e Camera, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e Roberto Fico. Mattarella ha quindi assistito alla ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 2 giugno 2022) Laitaliana compie 76 anni e giovedì 2, Festa, il capo dello Stato, Sergio, ha reso omaggio all’AltarePatria a Roma. Dopo due anni di stop per il Covid èta lamilitare ai Fori Imperiali. Il presidenteha deposto una corona d’alloro con un nastro tricolore davanti al monumento al Milite Ignoto. Presenti, tra gli altri, il premier Mario Draghi, per la prima volta a unadel 2, e il ministrodifesa Lorenzo Guerini. In rappresentanza del Parlamento i presidenti di Senato e Camera, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e Roberto Fico.ha quindi assistito alla ...

