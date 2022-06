I piccoli studenti e le lezioni al parco tra i rifiuti: “Per favore, tenete pulito” (Di giovedì 2 giugno 2022) Bergamo. “Plastica, lattine, bottiglie di vetro, pannolini usati, carte, fazzoletti, giornali, vestiti e stoffe buttate, cibo, mozziconi di sigarette, involucri di merendine, caramelle e gelati, pezzi di motore, secchi di plastica, tappi di sughero, mascherine, tubi, barattoli, che da quello che abbiamo studiato ci vuole ‘moooolto’ tempo per decomporsi. Abbiamo trovato rifiuti in tutti i posti dove siamo stati”. A scrivere, rivolgendosi agli abitanti del quartiere di Monterosso, sono gli alunni delle classi quinte della scuola elementare “Papa Giovanni XXIII”. Spesso, fanno lezioni all’aperto: “La natura ci dà un senso di tranquillità e ci aiuta a stare bene. Ci fa sentire più liberi e a nostro agio. Ci apre la mente e riusciamo ad esprimere idee creative”. Studiano e giocano al parco del Quintino, in Piazza Pacati, nelle vie del ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 giugno 2022) Bergamo. “Plastica, lattine, bottiglie di vetro, pannolini usati, carte, fazzoletti, giornali, vestiti e stoffe buttate, cibo, mozziconi di sigarette, involucri di merendine, caramelle e gelati, pezzi di motore, secchi di plastica, tappi di sughero, mascherine, tubi, barattoli, che da quello che abbiamo studiato ci vuole ‘moooolto’ tempo per decomporsi. Abbiamo trovatoin tutti i posti dove siamo stati”. A scrivere, rivolgendosi agli abitanti del quartiere di Monterosso, sono gli alunni delle classi quinte della scuola elementare “Papa Giovanni XXIII”. Spesso, fannoall’aperto: “La natura ci dà un senso di tranquillità e ci aiuta a stare bene. Ci fa sentire più liberi e a nostro agio. Ci apre la mente e riusciamo ad esprimere idee creative”. Studiano e giocano aldel Quintino, in Piazza Pacati, nelle vie del ...

