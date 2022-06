Ginnastica ritmica, la Coppa del Mondo a Pesaro: le Farfalle, Raffaeli e Baldassarri vogliono la vittoria (Di giovedì 2 giugno 2022) Nel weekend del 3-5 giugno andrà in scena l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2022 di Ginnastica ritmica. A ospitare l’evento sarà la Vitifrigo Arena di Pesaro per il tradizionale appuntamento italiano della competizione. L’Italia si presenta con tutti i favori del pronostico nella gara a squadre. Le Farfalle hanno giganteggiato nella penultima tappa di Baku e sono riuscite a dominare anche in World Challenge Cup un paio di settimane fa. Alessia Maurelli e compagne vogliono incantare il proprio pubblico, offrendo i loro consueti proverbiali esercizi con i cinque cerchi e nel misto. La nostra Nazionale, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, se la dovrà vedere con la rinnovata Bulgara (la formazione che ha trionfato ai Giochi è stata rivoluzionata), con il Giappone e con ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) Nel weekend del 3-5 giugno andrà in scena l’ultima tappa delladel2022 di. A ospitare l’evento sarà la Vitifrigo Arena diper il tradizionale appuntamento italiano della competizione. L’Italia si presenta con tutti i favori del pronostico nella gara a squadre. Lehanno giganteggiato nella penultima tappa di Baku e sono riuscite a dominare anche in World Challenge Cup un paio di settimane fa. Alessia Maurelli e compagneincantare il proprio pubblico, offrendo i loro consueti proverbiali esercizi con i cinque cerchi e nel misto. La nostra Nazionale, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, se la dovrà vedere con la rinnovata Bulgara (la formazione che ha trionfato ai Giochi è stata rivoluzionata), con il Giappone e con ...

Advertising

myheurebleue : Vorrei tanto poter leggere la lettera che Alessia ha scritto alla ginnastica ritmica dopo aver conquistato la medag… - _buttterfly__ : nonostante non sappia parlare italiano, nonostante il suo paese è in guerra e nonostante non sappia neanche cos’è l… - _buttterfly__ : volevo rendervi partecipi del fatto che quest’anno nella mia palestra di ginnastica ritmica si è iscritta una bambi… - Patrizia_Sandra : @cannelladark Cosa fai ginnastica ritmica per rilassare i muscoli dorsali buona serata?????????????? - di_reddito : @MarxKarletto @elio_vito Il bonus ginnastica ritmica ?? -