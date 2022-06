Gf Vip 7 | Antonino Spinalbese conferma di essere stato contattato per entrare nel reality | la sua decisione

(Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo la relazione con Belen Rodriguez,è diventato l’uomo più desiderato d’Italia. Ex parrucchiere, oggi imprenditore, sebbene abbia sempre cercato di fuggire dalla popolarità, dopo la nascita della piccola Luna Mari e l’addio alla showgirl argentina,è balzato al centro di ogni rumor, riguardanti sia la sfera sentimentale che quella professionale. Di recente, diverse voci lo hanno accoal Grande Fratello Vip. Sembrerebbe infatti che la produzione della settima edizione delcondotto da Alfonso Signorini sia fortemente interessata ad accalappiarsi il bell’. Indiscrezione che è statata direttamente da. Come hanno riportato i colleghi di Gossipetv.com,...

Advertising

fanpage : Antonino Spinalbese possibile concorrente del Grande Fratello Vip 7: “Mi hanno cercato, mi vogliono rinchiudere nel… - IsaeChia : #GfVip 7, Antonino Spinalbese conferma di essere stato contattato per entrare nel reality: la sua decisione - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip, Antonino ex di Belen: `Mi vogliono`. La sua decisione #alfonsosignorini #AntoninoSpinalbese… - StraNotizie : Antonino Spinalbese dice nì al Grande Fratello Vip e si fidanza con un volto di Pechino Express - blogtivvu : Antonino Spinalbese conferma il contatto con il Grande Fratello Vip: “Mi vogliono nella Casa!” -

GF e la caccia ai '': ancheSpinalbese sul taccuino di Signorini La caccia al'giusto' continua. Di recente è anche trapelata l'indiscrezione che volevaSpinlabese, ex di ...Il GfNi. Forse.Spinalbese ci sta pensando. L'ex di Belen Rodriguez , come da giorni scrivono vari siti, sarebbe stato contattato dalla produzione del reality condotto da Alfonso Signorini. ...L’ex fidanzato di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, papà della loro Luna Marì, si sbottona sulla possibilità di entrare nel reality show ...Alfonso Signorini è al lavoro per confezionare il cast della prossima edizione del reality più spiato d'Italia ...