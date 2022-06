Fiorentina, Flachi: “Il prossimo anno mi aspetto un squadra competitiva” (Di giovedì 2 giugno 2022) Francesco Flachi, ex giocatore della Sampdoria e Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno. Di seguito un estratto delle sue parole. “Il prossimo anno mi aspetto un squadra competitiva, anche perchè dovremo affrontare tre competizioni. Il prossimo sarà un campionato anomalo perchè c’è il mondiale a dicembre, ci saranno tante difficoltà di preparazione e la possibilità di incappare in situazioni inaspettate. Mi aspetto una Fiorentina competitiva anche perché quest’anno sono stati raggiunti risultati importanti e nel calcio bisogna sempre cercare di migliorarsi. Mi auguro che si possa fare una squadra all’altezza di ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Francesco, ex giocatore della Sampdoria e, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno. Di seguito un estratto delle sue parole. “Ilmiun, anche perchè dovremo affrontare tre competizioni. Ilsarà un campionato anomalo perchè c’è il mondiale a dicembre, ci sartante difficoltà di preparazione e la possibilità di incappare in situazioni inaspettate. Miunaanche perché quest’sono stati raggiunti risultati importanti e nel calcio bisogna sempre cercare di migliorarsi. Mi auguro che si possa fare unaall’altezza di ...

