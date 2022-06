Elliot Page critica i distributori di Juno | Non mi lasciarono vestire come volevo

(Di giovedì 2 giugno 2022)ha rivelato che durante la promozione diera stato costretto daidel film a indossare abiti che lo avevano messo a disagio.ha rivelato di essere stato costretto a indossare un abito femminile elegante durante la promozione di, nonostante preferisse un completo dal taglio maschile. All'epoca l'attore non aveva ancora fatto coming out e si è sentito particolarmente a disagio. In un'intervista rilasciata a Esquire,ha ricordato quanto accaduto durante la promozione di, il film diretto da Jason Reitman. L'attore ha spiegato: "Quando il film era all'apice della sua popolarità, durante la stagione dei premi, non avevo fatto coming out, ero vestito in tacchi e ...

