Drogata e violentata da Genovese 'Io invalida, non farò più la modella' (Di giovedì 2 giugno 2022) L'imprenditore Alberto Genovese, 51 anni, è accusato di aver drogato e violentato due ragazze ai party di Anna Giorgi Nel processo con rito abbreviato, che arriverà a sentenza il 19 settembre e ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) L'imprenditore Alberto, 51 anni, è accusato di aver drogato e violentato due ragazze ai party di Anna Giorgi Nel processo con rito abbreviato, che arriverà a sentenza il 19 settembre e ...

