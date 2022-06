Che show il piccolo Louis sul balcone con la regina: stanco ma curioso è il vero protagonista (Di giovedì 2 giugno 2022) Sono ancora una volta i figli di Kate Middleton e William ad attirare l’attenzione di tutti gli inglesi! E spopolano sui social, le immagini di quanto successo pochissimi minuti fa a Londra, con il piccolo Louis assoluto protagonista durante l’affaccio della famiglia reale dal balcone ! Come saprete, sono iniziati a Londra, gli eventi ufficiali clou del Giubileo di Platino dei 70 anni di Elisabetta II sul trono: traguardo senza precedenti la cui celebrazione entra nel vivo nell’ambito dei 4 giorni di festa nazionale extra proclamati dal governo di Boris Johnson in tutto il Regno Unito dal 2 al 5 giugno. Pochi minuti fa, l’intera famiglia reale ha assistito allo spettacolo nei cieli di Londra. Dopo tante ore in piedi e in giro per la città, i piccoli di casa, hanno manifestato un po’ di stanchezza, soprattutto il terzo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 2 giugno 2022) Sono ancora una volta i figli di Kate Middleton e William ad attirare l’attenzione di tutti gli inglesi! E spopolano sui social, le immagini di quanto successo pochissimi minuti fa a Londra, con ilassolutodurante l’affaccio della famiglia reale dal! Come saprete, sono iniziati a Londra, gli eventi ufficiali clou del Giubileo di Platino dei 70 anni di Elisabetta II sul trono: traguardo senza precedenti la cui celebrazione entra nel vivo nell’ambito dei 4 giorni di festa nazionale extra proclamati dal governo di Boris Johnson in tutto il Regno Unito dal 2 al 5 giugno. Pochi minuti fa, l’intera famiglia reale ha assistito allo spettacolo nei cieli di Londra. Dopo tante ore in piedi e in giro per la città, i piccoli di casa, hanno manifestato un po’ di stanchezza, soprattutto il terzo ...

Advertising

aldotorchiaro : Il punto più basso, lo show-down del populismo? Dire che i #referendum sarebbero troppo complessi per la gente comu… - _Nico_Piro_ : @giammarcosicuro @rulajebreal Opinionisti e i conduttori di talk show che per me sono un altro sport parlo di invia… - marcotravaglio : Ieri, al Costanzo Show, è andata in scena la versione moderna della fiaba di Andersen, quella del bambino che dice… - agatamicia : @_Nico_Piro_ @Ric746 @rulajebreal personalmente, faccio ammenda (ora ho letto tutto). posso permettermi, in ogni ca… - gispedicato : RT @mrctrdsh: Che avvilimento nel vedere le quinte cariatidi filocomuniste allinearsi alle quinte colonne filoputiniane per raccattare un m… -