Calciomercato Juve, Kostic a un passo: affare vicino alla chiusura (Di giovedì 2 giugno 2022) Calciomercato Juve: i bianconeri sarebbero ormai in procinto di chiudere l'affare Kostic con l'Eintracht Francoforte Come riportato da Sportitalia, la Juventus sarebbe pronta a mettere a segno il colpo Kostic. L'esterno serbo sarebbe a un passo dal club bianconero in cambio di un'offerta da 15 milioni di euro. Una cifra che convincerebbe l'Eintracht Francoforte a lasciare andare l'ala mancina, vista anche la volontà del giocatore di misurarsi in un club di più alto livello.

