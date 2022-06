Bruno attacca Bonucci: “Simulatore che grida con le mani in faccia. Glielo permettono in Italia” (Di giovedì 2 giugno 2022) Intervistato da Il Corriere della Sera, l'ex difensore di Juventus, Torino e Fiorentina, Pasquale Bruno, ha criticato in maniera piuttosto aspra Bonucci, calciatore della Juventus e della Nazionale.... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 2 giugno 2022) Intervistato da Il Corriere della Sera, l'ex difensore di Juventus, Torino e Fiorentina, Pasquale, ha criticato inera piuttosto aspra, calciatore della Juventus e della Nazionale....

Advertising

bruno_bar1 : RT @Stefani21565813: Usa, Trump attacca Liz Cheney: vuole portarci a guerra a Russia Certo che si - Udine_news_ : L'orso bruno ama la sua solitudine e non attacca l'uomo (se lasciato in pace) - - Giacinto_Bruno : Russia attacca in Donbass con i lanciafiamme Solntsepek, il video della devastazione. Ucraina: «Ci bruciano vivi»?… - Frankf1842 : RT @fanpage: Non le manda a dire il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che, intervistato da Bruno Vespa nella rassegna 'Forum in Masseria'… - Cristof14301264 : RT @fanpage: Non le manda a dire il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che, intervistato da Bruno Vespa nella rassegna 'Forum in Masseria'… -