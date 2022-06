Amber Heard commenta la decisone della giuria "La delusione che provo oggi supera qualsiasi parola" (Di giovedì 2 giugno 2022) Amber Heard si è detta delusa e senza parole a proposito della decisone presa dalla giuria del tribunale di Farifax: 'Questo verdetto è una battuta d'arresto per le altre donne, non solo per me'. Johnny Depp ha vinto la causa per diffamazione che aveva intentato contro l'ex moglie Amber Heard e quest'ultima ha scelto Twitter per pubblicare una dichiarazione in cui si è detta delusa a proposito della decisione della giuria del tribunale di Farifax, in Virginia. Nel post pubblicato su Twitter, la Heard ha esordito dichiarando: "La delusione che provo oggi supera qualsiasi parola", a proposito ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 giugno 2022)si è detta delusa e senza parole a propositopresa dalladel tribunale di Farifax: 'Questo verdetto è una battuta d'arresto per le altre donne, non solo per me'. Johnny Depp ha vinto la causa per diffamazione che aveva intentato contro l'ex mogliee quest'ultima ha scelto Twitter per pubblicare una dichiarazione in cui si è detta delusa a propositodecisionedel tribunale di Farifax, in Virginia. Nel post pubblicato su Twitter, laha esordito dichiarando: "Lache", a proposito ...

