Algeria, un Paese dove si muore in carcere per i post pubblicati su Facebook (Di giovedì 2 giugno 2022) #PasUnCrime: è questo il nome della campagna digitale indirizzata ad attirare l'attenzione sul modo in cui le autorità in Algeria cercano sempre più di soffocare le voci dissenzienti e la società civile indipendente. La campagna è stata lanciata da 38 organizzazioni algerine, regionali e internazionali, e si è conclusa il 28 maggio, giorno dell'anniversario della morte del difensore dei diritti umani Kamel Eddine Fekhar, deceduto in carcere nel 2019, dopo uno sciopero della fame di 50 giorni, intrapreso per protestare contro la sua detenzione dovuta al fatto di aver espresso opinioni critiche nei confronti del governo. Fekhar era stato accusato di aver minato la sicurezza dello Stato e di aver incitato all'odio razziale. La situazione in Algeria è particolarmente delicata. Secondo Zaki Hannache, attivista impegnato nella difesa dei ...

