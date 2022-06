Zouma non potrà avere gatti o altri animali per i prossimi 5 anni (Di mercoledì 1 giugno 2022) . Questa la condanna ai danni del difensore francese “Un comportamento vergognoso e biasimevole ai danni di un animale domestico”, così sono state bollate le violente del difensore Kurt Zouma nei confronti del del suo gatto, riprese in un video realizzato dal fratello diventato virale sui social qualche mese fa. Il giudice Susan Holdhan a condannato il giocatore del West Ham a svolgere 180 ore di servizi sociali, impedendogli anche di possedere un altro animale domestico per i prossimi 5 anni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) . Questa la condanna ai ddel difensore francese “Un comportamento vergognoso e biasimevole ai ddi un animale domestico”, così sono state bollate le violente del difensore Kurtnei confronti del del suo gatto, riprese in un video realizzato dal fratello diventato virale sui social qualche mese fa. Il giudice Susan Holdhan a condannato il giocatore del West Ham a svolgere 180 ore di servizi sociali, impedendogli anche di possedere un altro animale domestico per i. L'articolo proviene da Calcio News 24.

