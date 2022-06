WWE: L’ex superstar di NXT Persia Pirotta ripresa ubriaca in un video (Di mercoledì 1 giugno 2022) In seguito al licenziamento, Persia Pirotta è tornata al suo vero nome, Stephanie De Landre. La wrestler era impegnata in una storyline insieme a Duke Hudson, Dexter Lumis e Indi Hartwell, ma in seguito ai “tagli al budget” è stata allontanata dalla compagnia. Nonostante questo, la wrestler australiana ha visto terminare il suo contratto con la compagnia, ma non si è trattato di una sorpresa visto il gran numero di licenziamenti eccellenti nell’ultimo anno. Persia Pirotta nel corso di questo mese sarà impegnata nel suo primo match post-WWE quando affronterà Taya Valkyrie (conosciuta in WWE come Franky Monet) per la XPW. Il video La Pirotta ha pubblicato recentemente un video su Twitter dove la si può vedere palesemente ubriaca insieme ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 1 giugno 2022) In seguito al licenziamento,è tornata al suo vero nome, Stephanie De Landre. La wrestler era impegnata in una storyline insieme a Duke Hudson, Dexter Lumis e Indi Hartwell, ma in seguito ai “tagli al budget” è stata allontanata dalla compagnia. Nonostante questo, la wrestler australiana ha visto terminare il suo contratto con la compagnia, ma non si è trattato di una sorpresa visto il gran numero di licenziamenti eccellenti nell’ultimo anno.nel corso di questo mese sarà impegnata nel suo primo match post-WWE quando affronterà Taya Valkyrie (conosciuta in WWE come Franky Monet) per la XPW. IlLaha pubblicato recentemente unsu Twitter dove la si può vedere palesementeinsieme ...

