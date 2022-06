Uomini e Donne, Veronica Rimondi sceglie Matteo e Andrea Della Cioppa dice: “Non lancio una sedia perché non lo meriti” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Oggi Veronica Rimondi, la tronista dal piglio più militaresco che si sia vista a Uomini e Donne da un bel po’ di tempo a questa parte, ha fatto la sua scelta, incoronando come sovrano unico del suo cuore il bellissimo Matteo Farnea. Dire che si è trattato di un trono sudato è dir poco: che non ci sia scappato lo svenimento in diretta, pare già un mezzo miracolo (e tra quelli che hanno sofferto di più sembra esserci proprio la conduttrice, Maria De Filippi). Andrea Della Cioppa novello filosofo: “Non lancio una sedia perché non lo meriti” Partiao dallo scartato, Andrea Della Cioppa: come è tradizione a Uomini e ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 1 giugno 2022) Oggi, la tronista dal piglio più militaresco che si sia vista ada un bel po’ di tempo a questa parte, ha fatto la sua scelta, incoronando come sovrano unico del suo cuore il bellissimoFarnea. Dire che si è trattato di un trono sudato è dir poco: che non ci sia scappato lo svenimento in diretta, pare già un mezzo miracolo (e tra quelli che hanno sofferto di più sembra esserci proprio la conduttrice, Maria De Filippi).novello filosofo: “Nonunanon lo” Partiao dallo scartato,: come è tradizione ae ...

