Stranger Things batte Bridgerton e torna a essere la serie (in inglese) più vista su Netflix (Di mercoledì 1 giugno 2022) Stranger Things ha fatto il colpaccio. La serie sci-fi creata da Matt e Ross Duffer nel 2015, con il debutto della prima parte della sua quarta stagione si è imposta non solo nella top 10 di Netflix del momento ma anche nella... Leggi su europa.today (Di mercoledì 1 giugno 2022)ha fatto il colpaccio. Lasci-fi creata da Matt e Ross Duffer nel 2015, con il debutto della prima parte della sua quarta stagione si è imposta non solo nella top 10 didel momento ma anche nella...

Advertising

NetflixIT : Un'attesa che sembrava non finire più ma finalmente ci siamo. Stranger Things 4 vol. 1 è ora disponibile. - NetflixIT : Letteralmente noi guardando Stranger Things tutto il weekend. - NetflixIT : ?? NON È UN’ESERCITAZIONE. RIPETIAMO: NON È UN’ESERCITAZIONE ?? Manca solo un giorno all’anteprima esclusiva del pr… - 94swalls_ : @Inmyplac3 esce stranger things.. la parte due ANGELICA - ulquiorrx : la lampada del lampadario in cucina che inizia a non funzionare e quindi lampeggiare nel mentre che io guardo stran… -