Soleil Sorge e Daniela Martani, tweet velenosi tra le due ex gieffine (Di mercoledì 1 giugno 2022) Volano tweet al cianuro tra Soleil Sorge e Daniela Martani. E’ scontro social tra le due ex gieffine Daniela Martani e Soleil Sorge si sfidano a colpi di tweet. Sembra che tra le due ex gieffine o scorra buon sangue, probabilmente a causa di vecchie ruggini, ma ciò che fa scoccare la scintilla della discordia è un commento da parte della Martani sulla partecipazione di Soleil Sorge a “L’Isola Dei Famosi”. “ah mentre Soleil salta da un reality all’altro perchè solo quello sa fare, io ho ricominciato a fare radio Ci sentiamo su Radio Radio alle ore 18”, scrive l’ex gieffina commentando un post dell’influencer italo ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) Volanoal cianuro tra. E’ scontro social tra le due exsi sfidano a colpi di. Sembra che tra le due exo scorra buon sangue, probabilmente a causa di vecchie ruggini, ma ciò che fa scoccare la scintilla della discordia è un commento da parte dellasulla partecipazione dia “L’Isola Dei Famosi”. “ah mentresalta da un reality all’altro perchè solo quello sa fare, io ho ricominciato a fare radio Ci sentiamo su Radio Radio alle ore 18”, scrive l’ex gieffina commentando un post dell’influencer italo ...

Advertising

Maicol27803210 : QUANTO SONO MESSO MALE HO FATTO QUESTA FOTO FUORI DA UN NEGOZIO PERCHÉ C'ERA SCRITTO SOLE SONO DA RICOVERO SEI TUTT… - Gianni_gian13 : RT @Cardican1: ?????????????????????????????? ANASTASIA SOLEIL SORGE ?? NOI DOBBIAMO SOSTENERE SOLO LEI BASTA CON QUESTI RATTI CHE GIRANO SU TWITTER PER NO… - Gianni_gian13 : RT @Cardican1: L'INVIDIA È UNA BRUTTA BESTIA GENTE CHE NESSUNO CONSIDERA SI VEDONO SUPERATI DA UNA RAGAZZA IN POCO TEMPO E LORO ROSICANO R… - SLN_Magazine : Isola dei famosi 2022, Vera Gemma e Soleil Sorge di nuovo in Honduras. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - okscodegonii : RT @Flavia_InTheSky: io non so più che dire della bellezza della ventenne. soleil sorge è una moglie molto fortunata #solphie -