Smart working | Elon Musk lancia un ultimatum ai manager di Tesla | Tornate in ufficio o lasciate

Advertising

repubblica : Elon Musk contro lo smart working: 'Il lavoro da remoto in Tesla non e' piu' accettato' - LaStampa : La dura mail di Elon Musk contro lo smart working. - RaffaeleMagrone : Diritto allo Smart Working per le donne che soffrono di dismenorrea - Firma la petizione! - tempoweb : #Musk si scaglia contro lo #smartworking e la terribile minaccia ai dipendenti #Tesla #lavoro #1giugno… - infoiteconomia : Elon Musk contro lo smart working: 'Il lavoro da remoto non è più accettato' -

'Chi vuole lavorare da remoto deve essere in ufficio per un minimo (e intendo un minimo) di 40 ore alla settimana', ha scritto in una ...di Giulia Cimpanelli Il magnate ha mandato una mail ai suoi manager per ordinare il rientro al lavoro full time: "Chi non è d'accordo può lasciare Tesla" Lavorare tanto e duramente: per Elon Musk è ...Non stupisce, insomma, la mail di Elon Musk trapelata sui social, rivolta proprio ai dipendenti Tesla che lavorano in smart working. They should pretend to work somewhere else — Elon Musk (@elonmusk) ...Mentre alcuni grandi datori di lavoro hanno abbracciato in modo permanente le politiche di smart working, altri, tra cui Google, ma anche come Meta, Spotify, Dropbox e Apple, puntano sulla interazione ...