SCOTT a Bike Up 2022

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Si terrà a Bergamo dal 10 al 12 giugnol’ottava edizione diUP, la prima fiera internazionale sulle e-, sul cicloturismo e sulla mobilità elettrica leggera (e-scooter e e-moto). La manifestazione creata per gli amanti di biciclette e di altre forme di mobilità elettrica riproporrà il format vincente degli anni passati, aggiungendo come sempre qualche novità. Si parlerà di bicicletta a tutto tondo, vi sarà un’ampia area espositiva e una zona dedicata all’intrattenimento grazie alla collaborazione con Radio Number One. Radio Number One si collegherà in vari momenti della giornata conUP – dove ci sarà la dj Laura Basile – per raccontare tutto ciò che succede nella fiera di tre giorni, da venerdì 10 giugno a domenica 12, con tanti ospiti, notizie e curiosità. Si partirà venerdì con i programmi ...

eBikeMania : Il catalogo delle ebike Scott 2022: più di 70 bici elettriche per ogni esigenza - RiderSilvio : Novità: Il catalogo delle ebike Scott 2022: più di 70 bici elettriche per ogni esigenza -

Bergamo: Quest'anno BikeUp è in programma da venerdì 10 a domenica 12 giugno nelle confermatissima location di Bergamo. Gli stand saranno presenti in ...